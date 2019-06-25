旗津、溫州私自小三通 台灣基進：中國代理人滲透？

2019-06-25 21:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄旗津與中國溫州小三通，民進黨、時代力量高雄市民代火力全開，強烈批判市府官員出席有爭議活動，台灣基進更質疑，中國代理人的滲透？

民進黨高雄市議員林智鴻指出，局處未能掌握詳情，身為韓市長心腹的潘局長倒是熟門熟路，看來韓國瑜拒絕一國兩制是假，和中共暗通款曲是真。

民進黨高雄市議員簡煥宗質疑，高雄市府官員受邀參加典禮，但在參加之前難道不用先了解一下主辦單位的背景嗎？

時代力量高雄市議員林于凱說，出席已解散公司的活動，難道真是「中國夢一場」？如果再有走私，是否會造成非洲豬瘟疫情漏洞？

時代力量高雄市議員黃捷說，潘局長說的路線，航線完全沒申請，目前只是辦個典禮宣告，但一切流程都還沒跑。就算永順二號要從馬祖轉溫州（大三通直航），也需經過申請。

民進黨立委賴瑞隆說，網路紛傳旗津通航溫州，造成許多鄉親擔憂與困擾，經與陸委會、交通部查明，高雄旗津港非我方開放的兩岸客貨運直航港口，也非我方開放金馬澎離島小三通開放港口，溫州洞頭亦非陸方開放之兩岸小三通港口，我方及陸方船舶非經許可載運貨物往來兩岸，交通部等相關主管機關可依據兩岸條例第28條，第29條及第40條相關規定進行查處，他補充，上和海運公司目前未有任何申請程序。

台灣基進發出3點質疑，疑似中國走私偷渡前科？中國代理人的滲透？韓國瑜市府與中國國民黨出席掛保證？

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