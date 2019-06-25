旗津、溫州小搞三通？ 高市府：活動與市府完全無關

2019-06-25 20:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕有關「高雄旗津到溫州洞頭小三通的首航典禮」，高雄市政府觀光局長潘恒旭出席活動，高雄市政府晚間發布3點聲明，強調該活動與高雄市政府完全無關。

高雄市政府聲明如下：

一、高雄旗津到溫州小三通的首航典禮為私人公司的個別行為，該活動與高雄市政府完全無關。

二、市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。

三、高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。

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