旗津、浙江小三通竟是「幽靈航線」 潘恒旭臉書被嗆爆

2019-06-25 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭與國民黨高市議員、立委黃昭順等人，今（25日）出席上和海運公司在旗津舉辦的「旗津、洞頭小三通首航剪綵典禮」，卻遭議員爆料，市府根本沒向航港局申請高雄溫州航線。潘恒旭事後在臉書發文解釋，但網友不領情湧入留言開嗆。

潘恒旭今出席上和海運公司主辦的「高雄溫州小三通首航典禮」，事後被市議員黃捷踢爆上和公司本月12日已解散，沒有向航港局申請高雄溫州航線，承租的「永順二號」也被曾涉及走私，指「這個活動目前看起來未有任何合法依據」。

潘恒旭事後則於臉書澄清，表示這艘船純粹是載貨船，是從高雄到馬祖再從馬祖到溫州兩段航程職；另外，上和海運是金門的一家船公司，這家公司租了2艘船，叫延鴻輪及永順二號。他還說，「航運航權有關請電新聞聯絡人：上和海運股份有限公司曹坤隆副總 ，07-761-8808」。

但事實上，這根本是一條幽靈航線。時代力量立委洪慈庸就在臉書指出，她透過航港局了解，這條航線根本沒有申請，而且「旗津根本不在與中國港口直航的名單之中，而溫州洞頭也不是小三通港口」，所以就算申請了也不會過。她痛批「這整場典禮就是一場探盡下限的鬧劇」。

網友眼看這是一場「製造發大財的假象」，紛紛湧入潘恒旭臉書開嗆，「現在就在亂搞！等到拿到大位時還得了！」、「小潘潘局長，你真的知道自己參加的活動詳情嗎」、「局長好棒棒，說不是小三通，但紅布條是小三通，是你說錯，還是我們看錯啦！！」、「委託一家已經停業的辦一條高雄港務局也沒同意的航線，是要走私嗎？」、「還在騙喔～市長已經夠黑了，你還要助攻讓他更黑嗎～哈哈你真棒」。

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