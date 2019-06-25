韓國瑜第4度被嗆！ 女學生酸「做好做滿」

2019-06-25 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日與國高中應屆模範生、畢業生合影時，連續3次被嗆。最新消息指出，韓今天又被一名仁武高中陳姓女學生拿著紙條酸「做好做滿」！

韓國瑜日前先遭一名中山國中吳姓畢業生罵「你選總統很可笑」要韓「醒一醒」，接著是鳳山商工黃姓畢業生穿「溜之大吉」，昨則是一名雄中生拿著書《為什麼愛說謊》，引發社會關注。

綜合媒體報導，今天稍早該名女學生拿出獎狀準備與市長合影時，「突然打開背後紙做的機關」，紙條上頭寫有「做好做滿」，不過卻傳出疑因「有點敏感」被韓制止，請對方收起來。

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