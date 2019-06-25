國民黨電視政見會 傳韓國瑜將鎖定「擅長」四大主題提主張

2019-06-25 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日將舉行首場黨內總統初選國政願景發表會，有媒體報導引述韓陣營指出，高雄市長韓國瑜將維持以往的論述，包含支持九二共識、反對台獨，捍衛中華民國等，對兩岸問題則強調在穩定關係下優先處理經濟事務，對於外界認為總統有權無責、行政院長有責而無權的權責不符情況也將提出具體做法，至於外交上也將說明如何結合國內既有資源，積極開拓過去較忽視的國家與地區。

高雄市長韓國瑜今晚將參加國民黨的國政願景政見發表會，據《聯合報》報導指出，本次發表會主題聚焦憲政、外交、兩岸、國安，報導引述韓陣營透露，本次有找來12位卸任首長、超過30位學者及國民黨智庫鑽研相關議題，並稱這四大主題都是韓國瑜較擅長的，其中在兩岸論述方面，韓將維持以往論述，包含支持九二共識、捍衛台灣民主等，也會針對目前兩岸面臨的挑戰提出主張及具體落實方案，並強調總統應將重點放在維持兩岸和平發展，在穩定關係下優先處理經濟事務。

在憲政方面，韓國瑜認為，外界都說總統有權無責，行政院長卻是有責無權，針對權責不符的情況如何改善，他將提出具體作法。至於外交方面，則著重在經貿外交及開拓新市場，包含結合國內既有資源如外交部、經濟部與外貿協會的合作，以及積極開拓過去較忽視、但有外交潛力的國家與地區，讓台灣企業與人民增加有感收益。

國安問題方面，報導指韓認為國軍戰力要提升，軍人的尊嚴跟地位一定要受到重視，讓他們在戰爭發生時有效發揮自己的角色，也讓國防與民生、經濟結合。不過針對是否二次年改，韓陣營則表示不便透露。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法