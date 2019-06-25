3度遭畢業生嗆聲 朱宥勳：韓國瑜的新鮮感逐漸消失

2019-06-25 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼日前遭中山國中吳姓畢業生當面稱「你要選總統這件事，真是太可笑了」、鳳山商工黃姓畢業生穿「溜之大吉」T恤嘲諷後，24日又有高雄中學畢業生合影時拿出「為什麼愛說謊」一書。對此，作家朱宥勳表示，韓國瑜算是有某種天份的「創作者」，但新鮮感已逐漸消失。

朱宥勳在臉書表示，畢業生第一次嗆韓國瑜是用講的，韓國瑜反應不過來很正常。第二次是穿著T恤，人家什麼都沒講，韓國瑜來不及變招，很正常。第三次畢業生帶了一本書，邏輯上跟第二次一模一樣，但韓國瑜還是沒有做出任何反應。

朱宥勳說，雖然雄中學生很聰明地把書藏到最後一刻才圖窮匕現，但已經被弄兩次的韓國瑜，其實多少應該要有心理準備「今天難以善了」才是。但他當下看起來還是「當機」狀態，沒辦法像他在其他場合那樣「扭來扭去」。

朱宥勳指出，之前他說過，韓國瑜的有趣之處，在於有某種對「新鮮感」永不滿足的特質，這點跟創作者很像，傳統政治人物字斟句酌，用模糊逃避承諾；韓國瑜喜歡講大話、不斷更新「金句」，用字要炫、內容要刺，讓粉絲永遠都有新的狂熱燃料，就此而言，韓國瑜是有某種天份的「創作者」，然而，沒有任何創作者是可以只靠天份的。

他認為，韓國瑜現在就是天份用完的時候，可用的經驗少、知識少，能夠拿來排列組合的元素就不多。講難聽一點，韓國瑜「連字彙庫都不大」了，就算是連最擅長的「金句」，也很快會耗盡。

朱宥勳提到，去年選舉，韓國瑜遭遇攻擊的時候，會用「愛與包容」、「心中沒有圍牆」回應，加上招牌的業務員式抱拳和點頭，讓政敵的所有攻擊都傷不了他。但現在，3個中學生用同一招反覆攻擊他，他始終束手無策，若能丟出新哏，此刻餘威尚在，必能再激起話題，但這半年的市長經歷，恐怕已經心力交瘁，而完全失去「創作」新哏的餘裕，暴露腹笥太窘的問題了。

朱宥勳說，依賴新鮮感的，終究會亡於失去新鮮感，這點，疲勞轟炸的「旺中」體系也是居功厥偉，加速了「韓國瑜」這個品牌的消亡，韓國瑜竟開始模仿那些「被他擊敗的傳統政治人物」了，且還變本加厲，人家造勢，他居然一個禮拜一場；人家開直播，他就一天開6場。

「這是創作者的悲歌，他不但自我重複，甚至開始因襲舊慣，而完全忘記了。」朱宥勳直言，韓國瑜當初可不是靠著數量取勝的，恰是他有能力做出與傳統政治人物不同的「新鮮感」，看到這裡，藍綠雙方傳統的政治人物，多少會有一種鬆一口氣之感了吧，這一段荒腔走板之旅已經看得到終點了。

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