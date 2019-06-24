韓粉媽開示大學生兒「要看大格局」 網友：奇文共賞

2019-06-24 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名支持高雄市長韓國瑜選總統的韓粉媽媽，昨（23）日凌晨在公開臉書社團上PO文，內容詳述他與兒子間談論選情的對話，針對孩子質疑韓國瑜未遵守承諾做滿高雄市長4年，她則循循善誘開示「孩子呀！別受影響，糾結在那些微枝末節上，看的是大樹、大方向、大格局！」網友看到該文後，無不發笑表示：「奇文共賞！」

據臉書社團「韓國瑜粉絲團」，一名韓粉媽媽跟就讀大學的孩子談論選情，詳述韓國瑜政績，包含：上任後短短百餘天，舖了366條路、清除下水道陳年汙泥、為登革熱疫情彎腰找補助款、到各國鞠躬哈腰搶訂單，解決農漁民生計問題、有效迅速的行銷高雄、推行雙語教育從小做起，最後提及，最重要的是領導者的正能量，愛與包容是可以慢慢改善整個社會風氣的。該媽媽更強調「是誰讓旗海再現？是誰讓我們記起我們還有個國家『中華民國』，而不是只是『台灣』而已！」

該名媽媽認為，這海內外來相挺的人，都是為了下一代為了你們呀！當孩子表示他們是被中天洗腦了，該名媽媽則回應：「我被一個提出有證有據為韓洗刷冤屈等媒體洗腦，我為一個不畏強權道出正義的媒體洗腦了。」

孩子問道：「那他承諾的做好做滿的四年呢？」該名媽媽表示，一個可以短時間提高高雄能見度的人，真正實踐台灣安全、人民有錢，那麼，「可以快為何要慢？為什麼要再虛度四年呢？」更語重心長開導孩子「別受影響，糾結在那些微枝末節上，看的是大樹、大方向、大格局！」

該篇貼文引起熱議，除了有網友當做笑話來看，也有網友分享後表示「慎入」、「好可憐的孩子」、「再度奇文共賞」。

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