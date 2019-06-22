氣噗噗！ 韓國瑜台中造勢 韓粉點名這4人嗆：反攝影存證

2019-06-22 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（22日）在台中市舉行總統造勢大會，行前就有不少韓粉擔心會有來看熱鬧的人，因此特地在臉書發起活動，要其他韓粉們若遇到他們來採訪，要記得「反攝影存證」。

韓國瑜今天到台中造勢前，韓粉們在多個挺韓社團PO出一張4格照片，要其他韓粉小心照片上的4個人，指稱他們是民進黨網軍，提醒被訪問的話要多加小心。這4人分別是日前在韓國瑜凱道造勢訪問路人正妹時，意外抓到假韓粉的網紅「長男次男」。

另外，上週韓國瑜在雲林造勢時，以印尼語大酸韓國瑜，甚至還大喊「印尼外勞比喜韓兒聰明多了」的逢甲大學助理教授何景榮也被列在其中，最下方則是在花蓮造勢場合做街頭訪問的網紅「攝徒日記」。韓粉提醒，若遇到他們來採訪，要記得「反攝影存證」。

對此，許多韓粉怒氣沖沖地說，「抓到當場打到死為止！」、「小心這四位，可能會進入會場做假新聞，是民進黨網軍無誤」、「真噁心，要搞這些，不能堂堂正正做人，光明正大競爭哦」、「除了中天其他人要採訪都拒絕，以免被變造」。

據《三立新聞網》報導，被韓粉列入黑名單的「長男次男」果真有現身韓國瑜台中造勢現場，「長男次男」不只頻頻遭韓粉拒絕街訪，奇怪的是，還有不明男子鬼祟地一路跟隨錄影。

對於被韓粉指控是民進黨網軍，「長男次男」受訪時無奈表示，「如果是這樣的話，那我要去跟民進黨請款了啊，我做那麼多影片，他們都沒給我錢」。至於沿路跟拍「長男次男」的中年男子被詢問為何這樣做，他則回應，「因為他（長男次男）很帥啊」。

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