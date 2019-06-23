小兒麻痺阿公挺身反紅媒 網友認出竟然是他！

2019-06-23 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕由「館長」陳之漢和時力立委黃國昌發起的「623反親中媒體大遊行」在今天下午於凱道登場，即使天候狀況不佳，從台灣各地來的民眾還是熱血力挺，擠爆凱道，現場人潮滿到景福門，甚至一直漫延到中山南路上。而現場有記者拍到人群當中一位穿著雨衣，明顯行動不便的阿公，在女兒的陪同下也到了凱道，讓人感動。沒想到有眼尖網友馬上認出這位阿公，驚呼：「他是發明大王劉大潭！」

根據《三立新聞網》報導，儘管天公不作美，仍然澆不熄民眾的熱情，不少人遠從其他地區到凱道上集結，守護台灣民主！遊行時鏡頭捕捉到擁擠的人群中，有一位穿著雨衣，坐在一輛特製腳踏車上的阿公，在女兒的陪同下，也來到凱道遊行。經了解，原來阿公本身患有小兒麻痺，這次特地從台中來到台北參加這場活動，因為他也想守護台灣的價值，不要淪為下一個香港，「為了台灣的下一代，我願意站出來。」

該名阿公的身影照被分享到臉書「打馬悍將粉絲團」後，讓網友大呼感動，且馬上有不少網友認出，這位阿公其實是曾獲得多項發明大獎的「發明大王」劉大潭！他樂觀積極的人生態度過去就讓不少人動容，這次還挺身站出來和大家一起守護台灣，讓網友們紛紛表示，「是劉大潭先生！太感動了，真是有眼不識泰山！」、「他殘而不廢，努力活出自己，台灣人加油！」、「真的讓人好想哭，台灣人真的要團結啊！」。

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