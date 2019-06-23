反紅媒浪潮感動學者 王泰俐：民主不是天上掉下來

2019-06-23 21:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法委員黃國昌與網路紅人「館長」陳之漢今天共同舉辦「反紅媒遊行」，要拒絕中共統戰黑手，守護台灣民主，風雨中數十萬人上街擠爆凱道，讓台大學者王泰俐感動，重申民主並非天上掉下來，從去年底大選之後，已有越來越多民眾察覺紅色力量滲透的危害。

台大新聞所教授王泰俐表示，她研究假新聞、假訊息，去年底便關注到相關造假對選舉的影響，當時發現，有4成的台灣民眾相信我國面臨中共紅色力量的滲透，以及企圖對台統戰等威脅，直到今天，看到眾多民眾不分黨派、年齡，無畏風雨的站上凱道，甚感欣慰。

王泰俐分析，所謂「紅色媒體」，或國安局形容的「中共同路媒體」，是指與中共政治勢力密切結合，其在台灣島內執行的統戰手法，已越來越受到民眾關注，從去年底九合一大選後，半年來發生諸多事件，如2週前的香港「反送中」公民活動等，已讓民眾驚覺，宛如空氣跟水一般的自由與民主，竟也會有可能消失。

「台灣民主需要守護，言論自由並非輕易得來！」王泰俐說，民主並非天上掉下來的，而連美國都察覺，台灣選舉被「外國勢力」介入，並擬派國務院來台灣協助抵抗，就是要維護民主自由這個普世價值。

王泰俐也分析，主管媒體的NCC未嚴格執法，傾向中共的媒體即使面對罰款也不痛不癢，如中天電視台當初通過執照時承諾，要設置獨立審查人，但仍多年擺爛不履行，NCC卻說此違規程度尚不構成撤照，質疑要何種程度才夠？盼NCC更有力一點。

王泰俐亦感動，認為今反紅媒遊行的發起人之一館長犧牲個人賺大錢機會，站出來表達，就是希望台灣民主跟言論自由環境能夠延續下去，而也看到很多年輕人站上街頭反紅媒，也是因為年輕人一出生就享有民主社會，若有一天被剝奪，將無法忍受。

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