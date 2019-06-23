發豪語賭統媒不會報導遊行 結果...王定宇要請雞排了！

2019-06-23 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王定宇今天出席反紅媒遊行活動致詞時，激動發下豪語，表示若有統媒報導今天的遊行，就要請大家吃雞排，現場馬上一片歡呼聲，但沒想到某統媒在傍晚時真的有報導今天這起活動，網友馬上開心表示：「定宇要請雞排了！」

由「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌所共同舉辦的「623反親中媒體大遊行」今下午2點在凱道登場，儘管天公不作美，仍澆不熄群眾守護台灣民主的心，擠爆凱道。活動包括香港銅鑼灣書店老闆林榮基、熱血公民教師黃益中、前行政院長游錫堃、民進黨立委王定宇、時力立委徐永明等人也到現場響應。

其中王定宇在致詞時慷慨激昂的向台下群眾喊聲：「猜猜看特定媒體會不會報導今天的活動？有報導的話我請大家吃雞排！」話一說完台下馬上歡聲雷動，隨後徐永明則表示看來王定宇請定雞排了，「我猜特定媒體一定會報導，但是說現場人太少！大家淋完雨有雞排吃，吃完雞排我們繼續守護台灣！」。

果真傍晚時，某統媒報導了今天這場遊行活動，只是標題與內容與今天的遊行沒有關係。王定宇稍早也在臉書上分享了該新聞畫面，苦笑說：「這家『中共在台行銷財團』似乎報導了今天凱道的『拒絕紅色媒體』，但是報導內容跟活動真實無關，只是取畫面然後繼續瞎扯，大家覺得...這樣...定宇該發雞排嗎？」

網友紛紛湧入底下留言表示，「先謝謝定宇，我的不用切加辣」、「不管啦！發雞排！」、「卡位等雞排」。王定宇則回：「這裡的人.....好無情啊！見雞排而忘義啊！」但他也在文末承諾：「它（統媒）可以無恥，我可是要守信，定宇計劃要發雞排中」。

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