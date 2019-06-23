郭嗆不敢放棄中國市場 小英：除了郭董，電子5哥都回台

2019-06-23 13:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨質疑蔡總統「選邊站（親美反中）」，又不敢放棄中國市場、讓台商全撤回來。蔡總統今受訪回應表示，郭董的話有些偏頗，政府策略是多元布局與平衡的外部關係，今年回來的台商非常多，「電子五哥都回台增資、投資，除了郭董的公司以外」。

郭台銘昨表示，「中華民國外交處境天天在走鋼索」，但他不會選邊站，並質疑「為什麼要像蔡英文政府一樣只選美國，台灣1年賺中國800億美元的外匯，誰敢說不要？要台商全部撤回來？若蔡英文有能力做到，「我會考慮不和她競爭，問題就是她做不到」。

蔡總統今天出席「泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）第27屆國際年會開幕典禮」，會後接受媒體聯訪時先說明關於「選邊站」這點，蔡總統重申，現在政府很重要的原則，相信全體國民也很清楚，就是多元布局和平衡的外部關係，這是我們長久以來主張的，過去三年和未來都會秉持這樣的做法。

蔡總統接著說，其中重要的兩個原則，第一是經濟策略以台灣經濟利益為核心。第二，在多元平衡的對外關係裡，保護台灣主權、自由、民主和經濟繁榮發展是最重要的主軸，也是不變的原則，政府也持續以此原則處理兩岸經貿、全球經貿和區域和全球關係。

對於郭台銘的嗆聲，蔡總統直言，「郭董說的話有些偏頗」。蔡總統說，「我倒是要在這裡提出，今年回來的台商非常地多，經濟部統計今年預估會到5千億，已核准的目前已接近4千億，電子五哥都回台增資、投資，除了郭董的公司以外」。蔡總統強調，希望持續以台灣為整體核心，發展全球與區域經貿的策略以及對外的關係。

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