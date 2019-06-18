蔡英文找立委餐敘 這樣形容韓國瑜和郭台銘...

2019-06-18 20:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結束後，蔡英文總統開始啟動黨內團結整合與基層輿情蒐集，今天邀請民進黨立委聽取意見，與會者轉述，有綠委提到國民黨不知道最後由誰出線，蔡英文則表示，高雄市長韓國瑜很會講話，是很強的對手，而郭台銘財力雄厚，最近的媒體、文宣都跟過去的經營有很大不同，花費很多資源在上面，蔡英文也開玩笑說，「我想國民黨的人也都有看到這點。」

蔡總統今天中午12時至下午1時30分於總統府與民進黨立委管碧玲、江永昌、羅致政、王定宇等英派、海派立委餐敘。在此之前則於16日晚間與陳亭妃、黃秀芳等正國會立委、交通部長林佳龍在官邸吃飯，接下來21日中午將與新潮流系與蘇系立委在總統府餐敘，蔡英文積極進行黨內整合，想作為「桶箍」的意味濃厚。

一名立委指出，在同婚法三讀後，蔡英文就有打電話給立法院黨團幹部，蔡說，知道大家為了同婚很辛苦，也付出很大代價，希望在初選結束後，開始聽聽各選區需求，這次跟各派系立委、政治人物吃飯，應該就是從此延伸而來。

在16日晚間與正國會的餐敘中，蔡英文除了感謝大家的支持外，也招呼大家吃冰棒、喝咖啡，氣氛很輕鬆熱絡。多名與會者都表示，蔡英文過去跟大家相處比較靦腆拘謹，在經過初選淬鍊過後，蔡明顯跟大家也比較親近，蔡英文也向與會者坦言，「很多人說初選改變她很多。」

而在18日中午與英派、海派立委的餐敘中，面對立委們關心之前初選總統很辛苦，蔡英文也坦言，確實是沒有承擔過這麼重的壓力，現在放鬆很多。

有立委提及國民黨初選人選還沒定，蔡英文則表示，高雄市長韓國瑜很會講話，是很強的對手；而郭台銘財力雄厚，郭最近的媒體、文宣都跟過去的經營有很大不同，從報紙網紅到廣告，花錢不手軟，蔡英文也開玩笑說，「我想國民黨的人也都有看到這點。」此外也有立委談到台北市長柯文哲的最近動態，蔡英文僅表示，「柯會不會選還不確定。」

席間也有多名立委提到，支持者對於中共五星旗四處飄揚不能接受，應該要採取必要反制作為；此外，也有立委提醒，台南選區與桃園選區的現任立委在初選中落馬，基層反彈必須審慎處理，也要慎防之前的賄選事件後續發展。

其中立委管碧玲也提到少子化問題，她提出歐洲國家的制度，可考慮針對不孕症的治療補助；也有一名立委提到，討黨產是全民支持的事情，不如用在解決少子化問題，發放「大家庭卡」，只要生育四個以上的小孩，就可以享有各種公托、社會住宅等優惠。蔡英文對此則說，生三個就很了不起，並且請幕僚記起來。

而公投法17日完成三讀，黨團幹事長管碧玲也說明，爭議較大公投連署需檢附身分證影本，後來以附帶決議要求中選會落實電子連署方式，民進黨立委羅致政也認為，公投綁大選確實在上次選舉中影響投票效率和意願，這些基層都有正反意見。

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