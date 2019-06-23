20萬人？韓國瑜台中造勢空拍圖曝光 網友：真的穩了

2019-06-23 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人韓國瑜22日出席台中造勢大會，韓國瑜在晚間7點大進場前，主持人就喊出現場人數突破20萬人，但人數引起網友質疑灌水。對此，有網友PO出下午6點的現場空拍圖，請網友一同來估算人數。

韓國瑜這場台中造勢大會上，主持人在下午6點左右，就喊出人數達到15萬人，時隔不到1小時，晚間7點左右，韓國瑜即將「大進場」前，主持人更喊出「達到20萬人」、「20萬人迎接庶民總統進場」。但奇怪的是，現場椅子經估算約僅2萬張左右，如何有20萬人湧入現場，也讓網友好奇。

對此，一名網友在PPT貼出韓國瑜造勢會的幾張空拍圖，邀請網友一同來估算人數，「圖片拍攝時間下午6點，由主舞台下方往上方」。文章曝光也引發網友熱烈討論，紛紛留言，「這應該有突破200萬才是，遠勝香港」、「穩了穩了真的穩了，這至少有700萬人」、「哇！我大韓導穩了，這破30萬了吧，果然」、「各位觀眾 2300萬人了啦！」、「這些人真的不覺得會被笑嗎」。

一名網友則回文指出，「其實大概4~5萬多，這是動員農會、外省軍公教、台中派系，結果就這樣，而且他們故意穿紅色衣服，椅子也是紅色，加上一堆拿國旗，視覺上看起來就會很多，重點是參加的都是台北、花蓮、雲林固定的那一群老人」。

另外，Youtuber「長男次男」與網友四叉貓等人也估算指出，會場包含周圍的人群，人數約在7萬多人至10萬人之間，如果喊到15萬人，甚至20萬人，「絕對是唬爛的」。

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