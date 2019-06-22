韓國瑜台中造勢 進場引起韓粉推擠

2019-06-22 20:47

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕國民黨總統初選候選人韓國瑜，今天晚間7時抵達位於台中市七期的造勢會場，就在主持人宣布現場人數已經達到20萬人的激勵中，上百位手持國旗的旗手，早於會場入口迎接韓國瑜，韓國瑜比預計時間略晚抵達，不過，短短200公尺，卻走了將近25分鐘，韓粉推擠爭相想見韓國瑜，也為這場造勢大會掀起最高潮。

韓國瑜預計7時進場（俗稱大進場），100多位手持國旗與韓國瑜旗幟的旗手，早於半小時之前就列隊等候，這些旗手由兩組人組成，其一是頭戴繡有「黃埔」帽子的退伍軍人，其二是頭戴繡著中華民國帽子的工作人員，現場人員並拉起封鎖線，圍起一條路，甚而有韓粉想進入，與工作人員發生爭執的插曲。

7時5分左右，韓國瑜抵達會場，現場韓粉情緒進入最高潮，韓國瑜夫妻在會場外的市政北二路與惠民路口下車後，除警方盡可能路口淨空外，韓家軍「護衛隊」也不斷清出通道讓他和夫人李佳芬下車，但現場情緒高昂的韓粉太多，不斷推擠簇擁包圍韓國瑜夫婦，韓國瑜約被3道人牆保護，韓粉還是不斷振臂拉住韓國瑜，要與他近距離接觸，並高聲吶喊「庶民總統、團結台灣」、「送韓入總統府」，主持人也把現場人數上修到20萬人。

主持人聲嘶力竭高喊，現場已經20萬人，就在高喊凍蒜、「迎接未來庶民總統」、「韓國瑜一人救全黨」、「一人救中華民國」，以及20萬人「迎接我們心目中的庶民總統」的聲浪中，韓國瑜開始進場，主持人並要求韓粉們，用手機點亮會場，韓粉爭相推擠，也讓韓國瑜在短短約200公尺的路程，大約7時30分才抵達舞台區，走了將近25分鐘，這段距離雖短，卻是韓粉與韓國瑜深感榮耀時刻。

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