韓國瑜台中造勢 商圈人進不來 店家苦嘆：發不了財

2019-06-22 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄市韓國瑜今天在台中市舉行造勢，大範圍封路，西屯區市議員陳淑華表示，西屯是受害區，有民眾向她反應取消了國家歌劇院的慢活半日遊，也有家長打消了陪小孩看電影「玩具總動員」，店家直呼消費者進不來，貨出不去，也發不了財。

韓國瑜今天在七期造勢，而且範圍多半在西屯區，西屯區市議員陳淑華接獲很多民眾的抱怨，附近住戶便指高分貝的音響噪音從早上開始疲勞轟炸，週末反而更累了。店家表示平常假日的客人都因為韓的造勢而不進來了，貨出不去，消費進不來，發不了財。

還有人取消了國家歌劇院的慢活半日遊，也有家長打消了陪小孩看電影「玩具總動員」。

陳淑華說，根據很多市民表示，這個週末會避開七期，不會到附近活動。根據觀察，民眾除了避免行經管制路段，更是直接不來七期，百貨公司的來客車流比一般週末少了非常多，客人根本不敢進來。

陳淑華抨擊，影響廣大市民的生活日，市長盧秀燕睜眼說瞎話說韓的活動與市政無關，不把照顧市民列為優先。韓國瑜更是把攸關高雄市民眾健康的登革熱疫情丟著，完全不管不顧庶民的生命、健康，只顧拼總統選舉。

陳淑華說，有市民更是氣憤的表示，國家歌劇院的大馬路邊很明顯的位置擺了一大排流動廁所，雪梨歌劇院會這樣擺嗎？難怪被叫做草包，雖然之後撤走了，還是讓人直搖頭。

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