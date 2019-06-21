馬英九洩密案更審開庭 「總統殺手」檢察官：法不阿貴，繩不撓曲

2019-06-21 18:14

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審今首度召開準備庭，且將號論終結並定宣判日，馬英九兩度答稱「我無罪犯罪」，但對合議庭追問他洩漏給江宜樺、羅智強具體內容為何，馬堅稱未全盤轉述黃世銘提供的內容，僅有重點摘要轉告，有「總統殺手」稱號的高檢署檢察官周士榆抨擊馬將通監資料挪為政治目的使用，是「通訊監察不可碰觸的紅線」，且引用名言「法不阿貴，繩不撓曲」，說明「法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎」。

高院更一審下午審理時，馬英九一開始答非所問，合議庭審判長張惠立問馬英九對檢方指控起訴的犯罪事實，是否認罪？馬起初答稱「我沒意見」，經委任律師提醒，才回神重覆說「我無罪」，接著表示，其餘請律師回答。

檢方則派出曾偵辦馬英九台北市長特別費案、洩密案、前總統陳水扁國務機要費案，而有「總統殺手」之稱的高檢署檢察官周士榆，和借調宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗、北檢檢察官蕭永昌組成「檢方三人組」論告。

周士榆批評，馬英九違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，竟將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線」。

周士榆引用法律名言「法不阿貴，繩不撓曲」，強調說「法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎」。「法不阿貴，繩不撓曲」出自《韓非子·有度》，大意是「法律不能因為豪門權貴犯了法而偏袒、曲從他，就像墨線不能彎曲來遷就歪斜不正的木料一樣」。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。至於黃世銘部份，已被判刑定讞。

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