國中生要韓國瑜「理性」 陳其邁：開放自由教育可愛之處

2019-06-21 20:05

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕行政院副院長陳其邁今天下午與嘉義縣長翁章梁，在嘉義縣人力發展所對談「從學生運動到政治實踐」，有媒體提問，高雄市長韓國瑜想參選總統，日前有國中畢業生當面要韓國瑜別被感性影響理性，他有什麼看法？陳其邁回應說，小朋友能夠勇於表達意見，這就是台灣社會，是開放自由的教育體制可愛的地方。

陳其邁說，現在社會非常開放自由，每一個年輕人、小朋友都很有自己的想法，有藍有綠，有不同的意見，這就是台灣最可貴的地方，這名學生對韓國瑜的評論，他表示尊重。

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