國中模範生嗆韓「選總統太可笑」 蔡詩萍：戳破韓市長新衣

2019-06-20 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜19日出席教育局模範生和市長獎畢業生合影活動與學生合照，遭一名國中應屆畢業男模範生當面嗆：「你要選總統這件事情，真是太可笑了」。對此，作家、知名主持人蔡詩萍表示，這名國中生戳破了「韓市長的新衣」！

韓國瑜19日與模範生及市長獎畢業生合照時，被一名模範生當面嗆聲：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」韓未多做回應，只用左手將這名學生撥開。該學生受訪時指出，韓應該要兌現選舉承諾，且部分政見，也不是那麼有道理。

對此，蔡詩萍在臉書表示，儘管韓國瑜當場表現相當有風度，但這不過是民主社會民選首長可以預期的反應，卻不足以「掩蓋」一名國三畢業生，點出的「韓國瑜困境」！換句話說，這名國中生，勇敢而直接的「戳破」了「國王的新衣」！或者應該更準確的說，戳破了「韓市長的新衣」！

蔡詩萍直言，「一位國中生的直接了當的搶白，無疑是掀開「韓市長的新衣」！他的坦白，其實也就是民主政治選舉承諾的一個最基本道理：你沒有說到做到，我為什麼還要相信你！」

中國民運人士王丹也在臉書表示，「連一個國三生都懂的道理，韓國瑜不懂。可見他的水平，連國三的程度都沒有。一把把人家小孩子推開，根本不想聽對方說什麼，這種粗魯，只適合宇宙生態。」

王丹指出，韓國瑜還說自己笑著去摸人家的頭，好像很大度。「但仔細看過錄影的人都可以看到，摸摸人家的頭是在人家嗆聲之前，人家小孩一開口，立刻就把人家撥拉到一邊了。」

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