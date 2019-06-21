爆韓國瑜有私生女 吳子嘉今供出「多方」消息來源

2019-06-21 18:15

〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜外遇、養私生女挨告，今天二度被台北地檢署傳喚到庭，庭訊1小時獲請回；據悉，吳子嘉庭訊時胸有成竹，向檢方透露「多方」消息來源，並提供LINE對話紀錄證明所言不虛，且吳子嘉尚未向檢方表達與韓和解的意願，雙方戰火短期難歇。

吳子嘉本月4日首度被傳喚出庭後，面對媒體詢問有無與韓國瑜和解的可能？當時吳子嘉回說，就被告來說，永遠是樂見其成，從來不排斥。

但據了解，韓國瑜提告至今，從未向檢方表達有無可能與吳子嘉協商和解的意願，而吳子嘉對外雖回稱從不排斥和解，但他開庭時卻胸有成竹，不僅聲請傳喚知悉韓國瑜私生活內幕者作證，包括名嘴黃光芹、前高雄縣長楊秋興、被影射是韓外遇對象的新莊王小姐等人之外，他也當庭將爆料韓國瑜私生活當天以前的查證過程及管道公開，以供檢方檢驗。

據悉，吳子嘉爆料的「消息來源」眾多，他也辯稱爆料之前已有過查證，且韓國瑜已參加國民黨總統黨內初選，韓國瑜的私生活究竟是否如外界爆料的那般「風花雪月」，隨著韓國瑜有意角逐大位，其過去的私生活可能也會與公共利益產生些微關聯，而面臨被公開檢驗的可能。

也因此，檢方為釐清吳子嘉所提示的證物內容，是否已達到善盡合理查證義務的標準，今天才二度傳喚吳子嘉到庭說明疑點；而吳子嘉挨告至今，也從未在偵查庭上透露有打算與韓國瑜和解的可能或意願，雙方戰火仍無和緩跡象。

吳子嘉日前爆料，指韓國瑜和新莊王小姐有一段長達10年的婚外情，甚至育有1名私生女並提供生活費。韓國瑜自認清白，今年5月31日赴北檢提告吳子嘉誹謗。

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