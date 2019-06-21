嗆韓國中生受訪遭變造 假新聞畫面惡搞

2019-06-21 08:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜19日遭榮獲模範生獎的吳姓國三畢業生當面建言：「覺得市長要選總統是一件很可笑的事，請醒一醒」引來韓粉不滿，而今天在臉書《花蓮韓家軍》社團中，更出現一張明顯遭變造的新聞圖片，把國中生接受三立電視台訪問畫面，自行加上假字幕寫：「記者姐姐教我說的」，惡意將事件導向媒體自導自演，中傷媒體公信力。

遭變造的圖片從四周都還可清楚辨識出是三立LIVE新聞的邊框，除了原來新聞節目中的跑馬字幕：「籲韓別選總統」之外，還被韓粉後製加了一段：「記者姐姐教我說的」，字型跟位置都與新聞畫面不同，很明顯是遭網友惡意變造的假訊息，而從國中生受訪原音，這段原本是說：「這句話，我就是想要跟他說這句話」。

許多韓粉遭變造的圖片欺騙，紛紛留言說：「被利用的孩子，實在不忍苛責，說出真相就好」、「記者為什麼要連這麼小的孩子都利用，實在太可惡了，還好韓粉都是全國的家長，聽到也不以為意，不會傷害到小朋友」、「這樣的爛綠蛆記者，不用接受刑事審判？」、「那位"妓責"…可肉搜否！？？」，惡意的假訊息讓無辜媒體被攻擊。

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