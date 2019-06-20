與黨部主委餐敘 蔡英文秀內部民調激勵士氣

2019-06-20 23:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統今天與部分縣市黨部主委餐敘，席間她拿出一份內部民調指出，不管是2人或3人相比，她的支持度都比對手高，雖然沒有之前在初選時高那麼多，不過仍領先對手們一段距離，且這份民調，國民黨表態率比民進黨高2％，應該是可以相信的數字。蔡總統也開玩笑說，「奇怪餒，我們民進黨初選，是整個氣勢上來，國民黨初選反而整個氣勢下去。」新北市黨部主委余天也在席中說，多虧賴清德，這場初選，讓民進黨整個活過來，真的很感謝賴院長。

蔡總統連日宴請黨籍立委、派系人士，積極整合黨內態勢明顯。今天晚上則是由新北市黨部主委余天統籌，分批宴請部分縣市黨部主委。從晚上6點半一路吃到9點，賓主盡歡，蔡英文還一路客送到官邸門口。多名曾在初選前與蔡英文見面的主委也私下討論說，蔡英文初選前顯得比較緊張，初選後整個人很輕鬆有自信，跟大家侃侃而談如何團結整合，真的「差很多」，大家都很吃驚。

蔡總統自己也坦言，她過去確實比較不會表達，這3個月讓她改變很多，「你們絕對覺得我現在不一樣了」。蔡英文說，在兩岸和國際議題上，她也獲得了國際上的普遍認同，她有信心打贏選戰，也希望大家當她後盾，她會帶著大家努力向前走。

蔡英文說，她2008年接任民進黨主席後，才算是真正當了政治人物，其中經歷過很多次選舉，包括新北市長、總統等等，每次都很艱辛，但是過去這幾個月，是她覺得從政最艱困的一段時間。余天則是接著說，還好有賴清德院長，因為這場初選，讓民進黨整個活過來，真的要很感謝賴。蔡總統則開玩笑說，「奇怪餒，我們民進黨初選，是整個氣勢上來，國民黨初選反而整個氣勢下去。」

蔡英文也拿出一份初選後進行的內部民調指出，不管是3個人或是兩個人相比，蔡英文都領先，雖然不像初選領先那麼多，因為那時候綠營支持者守電話的比較多，所以會有點偏差，不過新的這份民調顯示，在初選過後，她還是領先其他主要對手一段距離。

蔡英文也說，這份民調中也有問到，國家安全重要還是經濟重要，結果有60幾％的人覺得國家安全重要，20幾％覺得經濟重要。而這份民調，國民黨表態綠比民進黨高2％，應該是精準的民調資料。

一名中部黨部主委指出，蔡總統在國家安全上做得很不錯，受到大家信任，現在經過初選已經蛻變成「蔡英文2.0」，主委們彼此交流時，也很肯定蘇貞昌院長率領的行政團隊，執政效率很好，很接地氣。

一名南部主委則憂心，這次中國的統戰非常徹底，透過一些台商和特定政黨的人進行滲透。總統回應說，未來的仗真的很艱辛，請大家做她後盾，未來這段時間，到1月很關鍵，要拜託各縣市黨部主委辛苦一點，與黨部合作，一起打贏明年選戰。

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