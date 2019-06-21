支持者幽默捐款「1450」 民進黨小編PO文感謝

2019-06-21 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的妻子陳佩琪16日在臉書寫道「1450應該都下班了」，引發網友議論，更有網友在臉書發起活動「《從婉君到1450》柯粉轉柯黑告解專區」。民主進步黨臉書粉專19日發文感謝民進黨支持者捐款贊助，但「大家整齊劃一的捐贈『1450＄』，真的笑中帶淚」。

民進黨小編在貼文中寫道，「最近收到很多熱心的支持者的小額捐款，大家整齊劃一的捐贈『1450＄』，真的笑中帶淚」，幽默寫道「＃捐完1450記得下班」，並表示「＃這是認真的感謝文」。該則貼文的圖片內文寫道，「捐款者您好，我們主席看到電腦上的捐款明細，非常感動，不肯離開，在原地看了近十分鐘，還是看不完」、「在這邊替黨感謝您的＄1450，謝謝!」。

許多捐款「1450」的網友紛紛湧入該則貼文，留言報到，「以為是民進黨出1450養網軍，其實是網友捐獻1450給民進黨」，還有網友自嘲戲稱「這就是傳說中沒1450可領，還要倒貼1450的1450網軍嗎？」、「意圖使人捐款⋯1450好？還是2020好？」，民進黨粉專小編也一一回應網友，「謝謝您～我們會加油不讓您失望的！」、「民進黨會努力讓大家的捐款有意義的！」

根據本報日前報導，農委會今年公開招標案「加強農業訊息因應對策計畫」，被藍委批評是花「1450」萬「養網軍」，農委會主委陳吉仲對此澄清，此招標案是以農委會機關名稱，在新興媒體上提供正確資訊給關心農業議題的民眾，正面迎戰，反擊假新聞，招標案完全公開透明，依照規定辦理，歡迎社會共同檢視。陳吉仲更強調將會提告「農委會養網軍」的不實指控。但自此之後，「1450」已成為網友口中網軍的代名詞。

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