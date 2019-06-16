被民進黨「1450」攻擊？ 柯文哲：打選戰我不是素人了

2019-06-16 13:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕百萬港人上街抗議反送中條例，引起全球關注，被視為總統熱門人選的台北市長柯文哲主張兩岸立場受到檢視，「柯黑」北市議員王世堅嘲諷，「柯文哲是中共金孫」，台北市長柯文哲今日下午出席國中畢業生市長獎頒獎典禮受訪時表示，抹紅柯文哲是民進黨一貫的戰術，又不是從現在開始了，2017年9月就來這一套，一路打到現在。

媒體問是否覺得民進黨開始打？柯說，每天都在打，又不是現在才打。媒體追問覺得民進黨擔心你2020總統大選跟總統蔡英文拚？柯文哲說，「我很習慣，既聯合又鬥爭，他們標準的打法」。

媒體問到反送中戰場延續到年底，是否對參選不利？柯文哲認為，國家戰略有其穩定性，就是說「你知道航向、方向在哪裡，不要為了小波浪就見風轉舵、變來變去，會更糟糕」。

因為反送中，蔡英文聲勢逐漸加溫，媒體問柯是否覺得蔡是2020總統最好人選？柯文哲反問，「她已經做3年了，適不適合你看不出來嗎？」提問記者也反問覺得適合嗎？柯文哲四兩撥千金，表示「再講，她需要跟大家說明為什麼她適合再幹下去。」

媒體提到柯的支持者變成市政柯粉、兩岸柯黑，柯文哲則說，他清楚那是網軍作戰的主調，大家都內行的，非常清楚。

媒體追問所以不支持你的都是1450（指網軍）？柯文哲說，「現在我也不是素人了，你們忘記了，2014年我打選戰的幕僚，都是民進黨的人，戰法都非常熟悉。」媒體再問覺得民進黨在黑你？柯說，又不是現在才開始黑。

媒體再追問所以覺得是民進黨1450在攻擊你的意思嗎？柯文哲曖昧的說，「請你不要過度解讀，只要放在心裡面就可以」。

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