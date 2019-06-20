韓國瑜批台禁用巴拉刈 網友發現強國「禁用但可出口」

2019-06-20 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前砲轟禁用巴拉刈，嗆禁用是在「傷害農民」，農委會主委陳吉仲站出來反擊，表示自己爸爸曾經用到眼睛「差點挖掉」，有網友把中國農業部2014年的公告翻出來，發現中國早已禁用但可出口，讓網友不禁質疑「距離最近管道的可以賣給誰？」。

粉專「我用胸部思考」在臉書上PO出中國農業部2014年發出的公告，發現中國在2014年7月1日起就停止生產，但允許專供出口生產，2016年7月1日在中國國內禁止銷售使用，卻保留了供應出口的登記，也就是中國國內不可以使用，但卻可以外銷，讓粉專質疑「距離最近管道的可以賣給誰？你覺得咧？」。

網友看了紛紛留言回答「原來如此，難怪這麼積極」、「所以韓草包再幫中國巴拉刈開路發大財⋯⋯」、「中國人都不要的東西 卻搶著要的草包」、「說可以用的先喝一口啦」。

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