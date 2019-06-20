不參加初選後悔嗎？王金平笑：跳出陷阱連500萬都省了

2019-06-20 19:02

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平決定不參加國民黨總統初選後動向引人關注，他今天接受廣播專訪時表示，他一樣參選到底，也不會退黨，大家等著看；談到不參加初選後悔嗎，他笑言，跳出陷阱後可以做很多自己想做的，且連500萬元都省了。

王金平指出，國民黨初選已完全與自己無關，現在超脫三界，自由自在、游刃有餘，被問到是否仍覺得這決定明智？他回應，當然，不公平的初選規則下，大可不必跳進這個陷阱，跳脫後可以做很多自己想做的，連500萬元都省了。

被問到會與國民黨出線的候選人再比民調嗎？王金平說，理論上不可能，實際上也不會，但世事如棋、變化模測，局勢怎麼變沒人預料得到，所以他還是做自己的，整合各方資源幫國民黨2020重新取得政權。被問到屆時若有另一人代表黨參選，他笑說，等著看。

王金平表示，自己不會退黨，一樣參選到底。對於自己會被開除黨籍嗎？王回應，誰也不曉得；至於會跟別黨合作嗎、會接受黨徵召當副手嗎？王都回，沒有這打算。

王金平表示，自己民調現在確實不理想，不代表未來不會好，初選階段最主要是要清楚說明國政願景，再來爭取大家支持，過去都是談選舉，沒人談政見，而他有能力處理國家困局，也已準備國政願景14項主題、48方案，週末要在雲林公布。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法