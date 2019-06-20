反送中助攻小英？ 王金平：習近平也是

2019-06-20 18:46

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平決定不參加國民黨總統初選後動向引人關注，他昨天接受廣播專訪時表示，自己仍參選到底、不會退黨，後續大家等著看，跳出陷阱後可以做很多事，「連五百萬元都省了」；他也批評，可預見國民黨明年大選會被打成「親中政黨」，但至今還沒聽到國民黨提出有利的對應說明。

王金平指出，國民黨初選已完全與他無關，他現在超脫三界，自由自在、游刃有餘，被問到是否仍覺得這決定明智？他回應，當然，不公平的初選規則下，大可不必跳進這個陷阱，跳脫後可以做很多自己想做的，連五百萬元都省了。

被問到「反送中」助攻蔡總統時，王金平回應說，這個大家都知道，難道不是嗎？從年初習近平談一國兩制，到近期的香港「反送中」，「都是在幫民進黨，尤其蔡總統加油送溫暖，讓她持續燃燒」，民進黨內部已消除對蔡的異議。

王金平說，民進黨已經開始輔選，反觀國民黨卻還在初選，也預料得到初選會產生什麼衝擊，此外，可預期民進黨明年大選會持續炒作反送中議題，透過維護主權的論述把國民黨打成「親中政黨」，這些國民黨都應該設法對應、消除疑慮，至今卻還沒聽到有利的說明，國民黨必須加快，且一定要團結。

被問到會與國民黨出線的候選人再比民調嗎？王金平說，理論上不可能，實際上也不會，但世事如棋、變化莫測，局勢怎麼變沒人預料得到，所以他還是做自己的，將整合各方資源幫國民黨重新取得政權；被問到屆時若有另一人代表黨參選怎麼辦，他笑說，等著看。

王金平表示，自己不會退黨，一樣參選到底。對於自己會被開除黨籍嗎？他回應，誰也不曉得；至於會跟別黨合作嗎、會接受黨徵召當副手嗎？王金平都回，沒有這打算。

王金平說，自己目前民調現在確實不理想，但不代表未來不會好，現階段最主要是清楚說明國政願景，過去都是談選舉，沒人談政見，而他有能力處理國家困局，也已準備國政願景14項主題、48方案，週末將在雲林造勢活動公布。

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