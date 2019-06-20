境外攻擊不斷！蔡總統：防堵台灣的自由被用來傷害台灣

2019-06-20 17:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日說，過去這段期間，來自境外的手，或透過製造錯假訊息，在網路、媒體散播，製造我們內部的矛盾對立，或者以各種方式控制媒體，操弄輿論，讓台灣社會陷入紛擾與分裂。她並強調，我們重視言論自由，但我們不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管。

蔡總統在臉書貼文說，台灣是民主國家，我們終結了威權統治，解除了黨禁、報禁，言論自由與新聞自由是台灣人最珍視的價值。但過去這段期間，大家也都注意到，來自境外的手，或透過製造錯假訊息，在網路、媒體散播，除了網路和媒體，各種統戰、滲透更是無孔不入，像是統戰團、收買村里長到對岸擔任要職等層面。

她指出，前一陣子特別召開「國家安全會議」，提出三道防護網，要求國安團隊、行政院要加快速度，完成法制化的工作。因為這不只是台灣獨有的狀況，我們和許多主要的民主國家，也啟動了有系統的合作，共同來防堵這些來自境外的不當滲透與介入。

蔡總統說，她知道有許多朋友，包含飆捍館長、486先生，都很關心這樣的議題，對中國介入台灣的網路、媒體與社會感到焦慮，也很好奇政府做了什麼事情來因應中國的壓力？ 就在昨天，立法院三讀通過《國家安全法》的修正案，再加上前幾個月修正的《刑法》跟《國家機密保護法》，我們正式完成眾所矚目的「國安三法」的修法工作。

蔡總統說，未來，除了共諜適用外患罪之外，共諜可處7年以上有期徒刑，退休軍公教人員若為共諜，也將剝奪其全部終身月退俸，已領者可追討。我們也針對涉及國家機密相關人員的出境管制、處罰，有更嚴格的規定。在台灣，任何人都可以有不同的政治立場，但如果背叛了國家，讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。

她也表示，去年，調查局偵破52個跟國安有關的共諜案件，涉案的人有174個人，代表政府有積極地在處理中國的滲透。另外，我們也修正了《兩岸人民關係條例》去規範中資在台的投資，以及兩岸政治的協議，應該經過國會與人民的同意。還有其他針對境外勢力滲透與介入媒體的修法，目前也都在立法院進行審議。

蔡總統並說，這週末關心台灣媒體不被操控的朋友將上街遊行，表達守護台灣自由的訴求，我們的執政團隊也不敢懈怠，我們會堅守崗位，守護國家整體的安全。我們重視言論自由，但是，我們不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管。

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