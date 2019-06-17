在野黨去海峽論壇批政府 蔡英文辣批不恰當

2019-06-17 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統蔡英文今日在澎湖針對「海峽論壇」、「反送中」及「蔡柯配」等議題都有嗆辣發言，並送給澎湖3項大禮，包括長照補助、烏崁海淡廠擴建及新台華輪案，中央全力協助，澎湖縣長賴峰偉加碼爭取澎防部遷建。

針對國民黨秘書長曾永權在海峽論壇，指出民進黨消滅中華民國，蔡英文表示，對內政黨相互競爭，對外立場則應團結一致，現在香港人民走上街頭，希望守住現代公民基本的民主自由與人權，但在野黨卻選擇在此時參加「海峽論壇」，對於我們的政府多所批評與攻擊，認為不太恰當。

至於香港「反送中」抗議群眾愈來愈多，蔡英文表示，香港追求自由與人權展現堅定決心，全世界都關切，台灣也不例外，對於民主自由及人權普世價值，我們捍衛到底，也提醒香港政府，政府存在的目的，就是都守護人民所期待自由與民主，希望香港政府可以回應並重視。

另外，蔡英文已贏得黨內初選，外界關心副手人選問題，此次澎湖行程首站前往柯蔡宗親會，引發外界猜測是否蔡柯配有望？蔡英文表示，現在並未考慮，認為柯市長為民選市長，對於民主政治應更嚴肅面對；至於1加1大於2，是否為賴清德出線？蔡則表示「1」是很多個，但對賴初選後展現民主風範大為讚賞，認為賴初選辛苦，還需要一段時間沉澱。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法