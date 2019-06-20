呂秀蓮再批公投法修法 酸立院、中選會讓公投「墮胎」

2019-06-20 15:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院日前三讀通過「公民投票法」部分條文修正案，讓大選與公投正式脫鉤，前副總統呂秀蓮連日來多次對此開砲，今她再度為此召開記者會，直指「公投法」三讀當天應訂為我國「公投蒙難日」，也批評民進黨把去年公投亂象做出「公投不可綁大選」的結論，讓她深感立法者的傲慢與不負責任，「難道不用跟全民道歉？」

呂秀蓮指出，去年公投亂象主要是因公投提案在門檻降低後劇增，但立法院修法時卻把公投審議委員會取消，她當時就擔心中選會同時承擔地方大選與公投選務會忙不過來。她強調，「公投法」的修法必須要有配套措施，絕不能「頭痛醫腳、頭痛鋸腿」。

呂秀蓮也提到，在「公投法」三讀修正通過當天，中選會還決議駁回3項公投案，加上因新法上路而無法在明年投票的案子，本次修法合計一共有9個公投案被波及，當中包括她自己領銜提案的「台灣永久和平中立」案。

她說，自己前後總共花了3、4年收集連署，並且依法提案，如今不知該如何尋求行政救濟，也讓她懷疑立法院、中選會是在聯手讓公投「墮胎」。

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