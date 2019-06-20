綠營議員促讓社區安心唱歌 宜縣府推中央應盡速修法

2019-06-20 13:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議員林麗與呂惠卿力促縣府為縣內社區卡拉OK機購買公播權與版權，但縣府以「自己的財產自行負責」為由拒絕買單；民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會痛批，社區的機台明明是由公家預算購買，縣府不該只顧營養午餐而不顧社區；縣府秘書長林茂盛說，談這個議題，當務之急應是呼籲立法院盡速修著作權法，讓民眾安心唱歌。

宜蘭縣有240個社區，根據縣府統計，其中120個社區，設置有卡拉OK機，但多數有卡拉OK機，供民眾歡唱，由於沒有購買歌曲公播權與版權，不少居民擔心「拿麥克風唱歌會被抓去關」，引起不少人的恐慌。

社會處指出，市面上販賣卡拉OK機廠商的廠商共有，其中6家是以買斷機台的方式，民眾可就機器內合法歌曲使用，每台約3到4萬元，灌新歌須另外付費；另外一家則是採月租的方式，每月灌新歌服務，1個月約4000元，多數社區採買斷的方式購買卡拉OK機。

民進黨宜蘭縣議會黨團今與立委陳歐珀聯合在縣議會召開記者會，呂惠卿與林麗指出，他們要求縣府應比照台南市府，編列經費為縣內所有社區的卡拉OK機台購買公播權及版權，社會處卻回應台南市的機台是市府財產，當然編列預算，宜縣狀況不同。

但他們認為，宜縣的機台也都是議員或代表，向縣府爭取建設經費，為社區購買卡拉OK機，也是是公家財產，縣府不該只顧營養午餐，而不顧社區民眾權益。

林茂盛回應，這個議題是因為智慧財產局修智慧財產權法，所延伸的問題，導致社區民眾在使用卡拉OK時，公播權與版權常常被檢舉違法，智慧局事後也發出新聞稿，表示將協助修法，並已找來廠商協調，別輕易向社區民眾啟動民事與刑事追訴，要解決這個議題的當務之急，就是中央應積極推動修法，也敦促縣籍立委陳歐珀趕快站出來，代表縣民發聲。

林茂盛說，在還未推動修法前，各縣市政府的處理方式不同，宜縣已協助社區跟廠商議價，但因為縣內社區的卡拉OK機樣態都不同，難以跟台南市一樣，統一向廠商洽談公播權與版權，只能靜待中央修法。

陳歐珀指出，他聽見地方需求後，下週三將邀請智慧財產局，邀請廠商到七張社區，與縣民一起座談，共同來瞭解這個議題，他也積極在下周臨時會，提出著作權法修法，讓社區民眾不小心違法時，不用負擔刑責。

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