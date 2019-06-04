在社區用伴唱機要收錢？智財局：已協調業者不提告

2019-06-04 23:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多老人家常會在社區、長壽會或活動中心用伴唱機唱歌，今年有不少社區接獲伴唱機業者行文，表示將對未獲授權歌曲提告，老人家嚇得不知所措，今天下午嘉義縣立委蔡易餘邀請經濟部智慧財產局副局長張玉英、著作權組長毛浩吉在水上鄉舉辦「社區卡拉ok伴唱機使用適法性」說明會，張玉英說明，已請伴唱機廠商開會協調，目前各廠商均表示不會對活動中心提告，鄉親不用恐慌。

水上鄉長劉敬祥、嘉義縣議員林緗亭、黃榮俊等參與說明會，林緗亭說，今年接獲多起社區反映遭遇歌曲版權問題，尤其嘉義縣老年人口多，一同在社區歡唱對老人家是重要休閒娛樂，如今卻因版權問題造成人心惶惶，主管機關應提出解決辦法。

針對社區歌唱班及活動中心使用伴唱機所涉著作權問題，網路甚至瘋傳1首歌曲觸法將罰高達10萬元，張玉英指出，此訊息是假消息，已於5月10日邀請伴唱機廠商開會，目前各廠商均表示不會對活動中心提告，不會啟動刑事告訴，會以溝通協調為原則，讓鄉親安心唱歌，智財局也已發文各縣市政府正確伴唱機合法灌歌觀念，提醒民眾切勿灌入來路不明之歌曲，以保障社會大眾合法使用伴唱機權益。

民眾反映，原本預計7月要舉辦歌唱比賽，因業者四處拍照、錄影，怯步而不敢繼續，毛浩吉說，只要非營利活動、非經常性舉辦，且無收取報名費用，不對表演人支付報酬不用取得授權即可辦理；而地方歌唱班在活動中心現場公開演出，大部分利用伴唱機內的歌曲，公開演出屬音樂著作集體管理團體管理，較無問題，但伴唱機內若灌入無授權的新歌就會觸法，必須注意。

蔡易餘表示，目前狀況是業者壟斷市場，現場已具體要求智慧財產局要對此事提出解決方法，在辦法出來前，要求業者不要再對社區提出民刑事告訴，也不要直接派人至活動中心，造成鄉親恐慌。他同意業者可以主張任何權益，但不要直接至基層活動中心，而是透過縣市政府或是鄉鎮公所機關處理，更為洽當。

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