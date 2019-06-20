韓國瑜突開直播 爆華僑要募3千萬登革熱費用

2019-06-20 09:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市登革熱疫情拉警報，外界批評韓國瑜卻忙於總統大選，韓國瑜今早突然開直播，播出他參加登革熱防疫策略早會的談話，韓國瑜還爆料說，舊金山華僑準備號召捐3千萬台幣，給高雄市作為登革熱防治費用，被他婉拒。

高市府與中央因為登革熱補助互槓，韓國瑜夫人李佳芬日前就曾透露，美國華僑想捐錢給高市府防治登革熱。

韓國瑜今天直播的主題是「市長忙什麼？登革熱防疫策略早會」，在今天早上這場跨局處防治登革熱的會議中，韓國瑜一開始就說，海外僑胞希望捐錢，「我們的登革熱跟洛杉磯、波士頓有什麼關係？」華僑卻要捐錢，昨天舊金山號召捐錢，很大一筆數字，3千萬台幣，我們跟他們說，千萬不要，我們不敢當，這是我們該做的。

韓國瑜說，他舉這個例子是要說，因為高雄關注度太高，大家都在看高雄，一旦疫情控制不住，超過500、1000，甚至像以前1萬多例，高雄市形象就垮了。

韓國瑜強調，暑假一旦爆發疫情，觀光客怎麼來高雄？人家不會來啊，對高雄的形象和打擊很大。

韓國瑜說，昨天他才跟陳其邁講，拜託軍隊要調動，今年登革熱是第四型，他非常憂慮，也動用第二預備金，很怕會爆發，這跟政治一點關係都沒有，就是城市形象與市民生命安全。

韓國瑜拜託市府各局處動起來，全力防堵登革熱疫情擴散。

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