韓防疫因「這事」挨轟 謝震武直言：他應該接受這些批評

2019-06-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日為了登革熱防疫議題槓上行政院長蘇貞昌，也激起雙方陣營口水不斷。對此，節目主持人謝震武直言，自己聽到有人說韓國瑜在日前雲林造勢前的防疫活動，只去19分鐘就快閃離開，他認為，韓國瑜應該接受這些批評，「為什麼？因為你是市長嘛！」

19日播出的政論節目「新聞面對面」中，謝震武說，他聽到很多綠營朋友說，日前高雄市政府的防疫活動，韓國瑜為了趕著北上雲林造勢，只出席了19分鐘就快閃，謝震武說，「其實這些對韓市長來講，他應該接受這些批評，為什麼，你是市長嘛」！

謝震武說，但是當這一切，「在今天蹦出一個5300萬經費之後，對行政院、中央來說，就會覺得被打了一頓」。對此，來賓民進黨副秘書長徐佳青說，韓國瑜一直把登革熱防治導向錢的問題，「這是完全錯誤的方向」。

徐佳青說，預防登革熱其實很簡單，就是要盡力宣傳「清、倒、洗、刷」，避免孳生病媒蚊，這些基本的道理早在幾個月前都可以宣傳，現在韓國瑜卻不斷喊說「我沒有錢」。徐佳青指出，登革熱的預防真的不用花大錢，第一、清淤與疏通；第二、整理雜草叢生的地方；第三，做好宣導的工作。

徐佳青質疑，就算韓市長是第一次當行政官員自己不懂，「他的行政人員在幹嘛，為何不給他專業建議」？

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