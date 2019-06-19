反送中》她憶當年打贏香港冠軍 拒入港籍

2019-06-19 16:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕香港「反送中」事件持續延燒，前網球國手、基隆市議員陳宜今天說，15年前她在香港比賽時，曾擊敗當地排名第一的網球好手林寶權，當時香港提出優渥條件，還希望她轉入香港籍、代表香港出賽，但最後陳宜仍婉拒了，她說，職業運動選手代表的是國家，「心中對於我們的國家以及家鄉基隆一直都有一份難以言喻的使命感。」

陳宜今天下午在臉書上有感而發地說，15年前她還只是暖暖高中3年級的學生，當時在台灣網壇排名第四，某次在香港比賽時打贏了當地排名第一的網球好手林寶權，當年香港方面提出了提供食宿、教練、場地、營養師、體能師，每年出國打15場職業賽機會及每月數千元港幣的薪資，當時算是很優渥的條件，邀請她轉國籍代表香港，打聯邦盃、亞洲盃和亞運等重要國際比賽。

陳宜說，這對她而言是多有吸引力的條件，但最後仍婉拒了這個看似美好的機會，因為她認為，職業運動選手代表的是國家、運動員除了運動競技，心中對於我們的國家以及家鄉基隆一直都有一份難以言喻的使命感。

陳宜說，身為職業運動選手，從小到大都沒有固定練習場地，也沒有專業教練指導，跟日本、韓國等鄰近國家相比，台灣對於體育發展的重視仍有很大進步空間，許多運動選手都只能靠「自力救濟」出國比賽，她當年就只有父親充當教練、家裡必須自己承擔這些許多出國比賽的經費，這種「模式」也讓家裡，背負著相當大的經濟負擔，很多的苦，是外人無法體會的。

「莫忘初衷，我一直記得。」陳宜說，這次有幸擔任基隆市議員，希望可以發揮影響力，讓我們的國家更加重視體育人才，改善國內競技運動環境，整合現有體育設施場地，結合體育、文化、休閒、娛樂及觀光，帶動城市的基礎建設，創造就業機會，促進區域發展。

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