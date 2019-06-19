反送中》港人惡搞《復仇者》 為習近平戴上「無限手套」

2019-06-19 15:44

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港連日的「反送中」抗議激烈，期間有民眾發揮創意，將中國國家主席習近平的肖像修圖，結合超級英雄電影《復仇者聯盟》系列中的大反派「薩諾斯」（Thanos），在遊行中相當搶眼。

科技新聞網站《Abacus News》報導，香港「反送中」示威中有民眾製作創意海報，將習近平的肖像移花接木連結在「薩諾斯」的身體上，手裡還戴著「無限手套」。

海報上用中英文寫著「送中條例 失蹤一世」（extradite to China, disappear forever），顯然在引喻《復仇者》電影劇情，「薩諾斯」使用「無限手套」消滅地球上一半人口。

另外，也有港民將涉及「送中條例」的7名政治人物肖像，套入美劇《冰與火之歌權力遊戲》海報，上面以中英寫著「送中滅港柒人組」及「ENEMIES of THE WORLD」。

除了黑暗題材，還有港民製作「皮卡丘」海報抗議，據報導是因為涉及鎮壓爭議的香港保安局局長李家超，其名字的粵語發音與「皮卡丘」相似。

港人將涉及「送中條例」的7名政治人物肖像，套入美劇《冰與火之歌權力遊戲》海報，上面以中英寫著「送中滅港柒人組」及「ENEMIES of THE WORLD」。（取自網路）

港人製作「皮卡丘」海報抗議，據報導是因為涉及鎮壓爭議的香港保安局局長李家超，其名字的粵語發音與「皮卡丘」相似。（取自網路）

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