到北京交換 台生感慨極權統治下「告密風氣」盛行

2019-06-18 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友17日在臉書上分享自己學妹去北京交換後的心得記錄，提到中國最近一年漸漸興起「告密風氣」，包括學生舉報老師、讀者舉報創作者等現象，讓她感慨：「這就是極權，這就是中國共產黨統治下的每日生活。」

她表示，2個月前，有2名北大和清華的老師分別以「背離馬列主義，反黨違憲」和「嘲笑威脅中國夢」的名義被舉發，遭到整肅處理，其中一人只因講到「霧霾」就被課堂上的學生舉報。在此之前，廈門大學、北京建築大學、武漢中南財經政法大學都有出現類似狀況，「老師們也都人心惶惶，越來越無法相信學生。」

另外，她還曾在匿名論壇上看到有人發問：「既然創作可以判刑，那我是不是可以去舉發現在和我一起競爭申請考察獎學金的女同學？我知道她有在寫文章。不管能不能讓她進局子，但都夠讓她有紀錄，學校當然不可能把獎學金給她。」結果，底下網友竟開始集思廣益，尋找可行的舉報方法，讓她感慨：「原來所謂的狼性，那種非贏不可的狠勁，就是就是把擋在自己前面的事物，用任何手段清除掉嗎？」

她說，其實她在中國還看到相當多例子，「告密，舉報，批鬥，從來都不是『你真的做了什麼錯事』，是要你恐懼，要你害怕，要你知道你誰也不是。只要想要搞你，你隨時可以被搞掉。」

最後，她提到台灣的狀況，指出生在解嚴後的台灣年輕人，其實對於極權很陌生，才會心想無論是民主和極權，只要不要出頭就好，不過在北京的經驗也讓她明白，真正的極權社會其實是，「你每天祈禱，今天是個平安的一天，沒有人欺負我（而我也不能還手）、沒有人純粹看我不順眼、我沒有競爭力好到讓人想把我做掉、沒有人覺得我可能戳破了這個美麗、強大、沒有病痛的國家，盛世完美無瑕的表面。」

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