冷泉加熱變溫泉？潘恒旭批中央卡韓 網酸：是我也不會撥經費給你

2019-06-18 23:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因為登革熱經費補助，高市府槓中央，極力塑造中央卡韓的印象，觀光局長潘恒旭今天也摻一腳，砲轟中央不願核准冷泉加熱變溫泉等案。卻被網友狂酸「是我也不會撥經費給你啊！」，生態團體也批說，冷泉水源逐漸枯竭，沒有思考水環境保護，恐怕是一場災難。

潘恒旭今天下午在臉書說，韓國瑜當市長以後，跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難，高雄市觀光局今年申請補助只核定6千萬，「我們最期盼中央支持的冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案、愛河水舞噴泉案都落空了」，看來要力拚2020藍天再現，才能如願以償了！

高雄市觀光局今年向交通部觀光局申請的地方旅遊環境營造計畫，總計申請2億7千多萬元，其中，冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案，申請補助金額高達4850萬 ，另一項愛河水舞噴泉案，金額也達4500萬，但目前核准的只有澄清湖及鳥松濕地公園整建工程4500萬、旗津風景區環境營造工程1500萬。

潘恒旭還說，105年交通部觀光局補助高雄市觀光局1億9024萬、106年補助1億9650萬、107年補助1億3300萬，108年卻只補助6000萬。

對此，臉書粉專《高雄歹過日》酸說：「確定不是你們寫的提案太難以令人撥經費嗎？冷泉加熱變溫泉，是我也不會撥經費給你啊！」

網友也回說：「核發冷泉加熱溫泉經費的政府，才有問題吧」、「這樣計畫書隨便亂寫就想申請2.7億，還牽拖中央，亂核准經費國庫都空了」。

潘恒旭口中的冷泉加熱變溫泉，是指柴山龍巖冷泉，今年初他首度提出就引起爭議，遭網友恥笑「冷泉哪能加熱為溫泉？」

高雄市生態及文史團體後來證實，日本時代確曾加熱硫化冷泉，造就溫泉熱潮，不過，泉源已逐漸消失。

高雄市柴山會總幹事楊娉育提醒，冷泉水源逐漸枯竭，絕不能再引進人潮枯竭水源。市府「從柴山怎麼玩」角度行銷，沒有水環境保護與湧泉產業發展思考，恐怕是一場災難。

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