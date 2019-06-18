韓國瑜嗆拒一國兩制 中媒驚：多深的仇才發如此毒誓

韓國瑜15日在雲林造勢活動上表示，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body」。（資料照）

2019-06-18 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在雲林造勢活動上表示，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body」。該說法已在中國發酵，就有中媒在專欄指出，「這得有多深的仇、多大的恨，才能說出如此狠毒的咒語！」

韓國瑜15日表示，若他有機會當上總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，還引用北市議員王世堅說過的名言「Over my dead body」，強調「除非、除非、除非、Over my dead body。」對此，中媒《華夏時報》海外部主任王義偉在華夏時報網「台海觀瀾」專欄發表評論，以「語不驚人死不休，韓國瑜怒懟一國兩制意欲何為」為題撰文發表評論。

文中指出，一個人只有懷著深仇大恨，才會咬牙切齒地發出毒誓，「說實話，筆者看到韓國瑜這段講話的視頻時，是大吃一驚的」、「這得有多深的仇、多大的恨，才能說出如此狠毒的咒語！」韓國瑜的言論形同「善惡不分」，也讓高雄與中國間的交流陷於尷尬的境地。

文章直言，韓國瑜日前訪問中國，拿走了50億新台幣的訂單，「中國人的錢也不是大風刮來的，中國人還不至於卑賤到舔著臉把錢送上門，然後還要被你罵個狗血淋頭吧。」文章結尾質疑，此次台灣大選，藍營最熱門的兩個人，郭台銘已經失言好幾次了，韓國瑜這一次失言，其副作用遠遠超過了郭台銘，「不知道接下來，這兩位還會發出什麼樣的驚人之語？！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法