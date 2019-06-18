嗆韓「蚊子治不好還想治國」 蘇揆再PO影片：選舉是一時

2019-06-18 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（17日）晚怒嗆，行政院若再不核發5300多萬登革熱經費，往後再有一例登革熱，就要算在院長蘇貞昌頭上！蘇今（18日）對此回嗆：「一隻蚊子都治不好，還整天趴趴走想治國。」事後還在臉書PO影片，強調「選舉畢竟只是一時，顧好民生才是硬道理」。

蘇貞昌今天出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮時，接受媒體採訪時回應昨晚韓國瑜的說法，他表示：「市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事。而病媒蚊是在高雄，不是在立法院、不是在王金平前院長那裡，他是不是又跑錯地方？連一隻蚊子都治不好，還要到處『趴趴走』說要治國，這會不會荒唐？」

事後蘇貞昌也在臉書PO出早上受訪影片，表示「大家忙選舉，政府忙著對付秋行軍蟲 和非洲豬瘟的疫情，也改善投資環境迎接台商回台五千億、並推出一個又一個福國利民的法案，相信大家有目共睹。」

蘇貞昌更意有所指地說，防疫不需要政治口水，而是要多放點心思清積水。各地的登革熱疫情，中央絕對全力支援、不分藍綠。「選舉畢竟只是一時，顧好民生才是硬道理。」

網友紛紛留言稱讚，「真的是有史以來效率最好的院長！加油！」、「院長！謝謝您！請您繼續為台灣發光」、「好一個老江湖 老神在在 衝衝衝 厲害」、「蘇院長請小心韓國瑜，他的嘴太厲害了，顛倒是非，製造對立，謠言可畏」。

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