港緩修逃犯條例 羅文嘉：中聯辦對香港控制會更嚴格

2019-06-18 16:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對香港政府暫緩「逃犯條例」修訂，民進黨秘書長、水牛書店老闆羅文嘉今表示，這是「緩兵之計，秋後算帳」，預估中聯辦未來對香港控制會更嚴格，統治者迫於情勢，必須暫時讓步及道歉，「但這會引發他們的危機感，他們會想到更多無法想到綿密的控制，避免情況惡化」，香港朋友接下來幾年會面對更辛苦、更黑暗的時刻，他們要有更大的勇氣。

羅文嘉今與流亡在台的香港銅鑼灣書店店長林榮基，於水牛書店出席「此刻香港，明日台灣？」對談活動。

林榮基也對台灣人提出警告，指現在有人主張兩岸統一，大一統思想觀念就是思想要統一，認同大一統首先思想要統一，所有人思想統一的話，還有自由思想嗎？「大一統後果，就是首先要放棄自由思想，這對台灣多嚴重，這要付出代價，當要認同大一統這是很嚴重的。」

對台北市長柯文哲提出「兩岸一家親」，林榮基也說，柯文哲提出兩岸一家親，可以從身分認同角度，他是台灣人，也是中國人，他的祖先、上一輩來自中國大陸，所以他提出兩岸一家親這樣看法。而傳統理解，我們都是華人文化，炎黃子孫，三皇五帝，這關係是縱向的，但問題是，這是真的嗎？我們真的是三皇五帝？炎黃子孫？龍的傳人嗎？民國後就有歷史學家研究，華夏文化民族不是縱向的。

羅文嘉表示，他看到有朋友在發文說「不是兩岸一家親，是台港一家親」，台港一家親是親在我們有共同價值，包括生命權、自由權、追求幸福的權力都應該被保障及尊重，不應該被剝奪，「台灣和香港，沒有那麼一刻心情上那麼接近過。」

羅文嘉說，我們衷心期待香港朋友因為有台灣的關係，不會覺得孤單，也希望台灣朋友認識到，我們必須和亞洲全世界站在同個價值來合作，抵抗紅色集權國家造成附近國家和整個世界危害。

對於媒體詢問，外界分析香港反送中行動是去中心化的社會運動，羅文嘉認為，幾年前社群媒體還沒發達時，「阿拉伯之春」是最典型例子，不是透過哪個組織發動，而是透過自媒體傳播。香港和台灣都有自媒體自由，這就是為何中國要對網路和媒體全面監控，因為統治者知道一旦出現漏洞，就會星火燎原。

羅文嘉認為，中國網路控制只有更加強，但他不認為有哪個獨裁者能一直這樣下去，因為人的思想是活的。不過他也提醒，獨裁者也可能運用這樣的技術、網路媒體發達來破壞民主。

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