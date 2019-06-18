索羅門部長組團訪中 外交部：考察原木價格

2019-06-18 10:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導我國友邦索羅門群島已設立跨黨派小組評估和我國關係，索國上週並派出2位部長訪問中國。外交部今天說明，成立小組屬於索國「百日新政」項目之一，索羅門政界中支持台索關係者仍占多數；至於部長訪中，外交部表示，部長組團前往中國是為了原木價格。

台索邦誼傳聞不斷，近日又有媒體報導指出，索羅門群島政府成立跨黨派行動小組評估是否與台灣維繫關係。

外交部。副發言人歐江安今天在例會中說明，索羅門群島新政府為就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，成立一跨黨派小組專責相關業務，這是索國新政府先前宣示的「百日優先新政」項目之一。

對於兩國關係，歐江安則說，外交部先前已多次說明，目前索國政界，不論國會或內閣，支持台索關係者仍佔多數。歐江安表示，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，我駐館將持續與索國各界積極交往，協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

至於報導也提及索羅門派出部長級官員訪問中國，歐江安說，因索國經濟高度仰賴木材出口，為擬定原木價格，並廣泛蒐集市場資料、預估木材市場需求與供給，索羅門政府在上週指派農業等相關部長組團，前往其木材主要輸出國中國考察。

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