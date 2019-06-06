邦交壓力大？傳索羅門大使住院

2019-06-06 15:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與索羅門邦誼自3月起備受外界關注，今又傳出我駐索羅門大使羅添宏身體抱恙。外交部今天表示事涉隱私不予評論，並重申台索邦誼穩固；羅添宏本人未回覆。另據悉，大使狀況現已穩定。

索羅門群島今年因逢大選，與台灣邦交議題又浮上檯面；美澳智庫則從3月就有報告指出台灣於南太的邦交可能鬆動，立委也在質詢中關切索羅門邦誼。

索國大選結束後，50議席中沒有任何一黨取得多數席次，新聯合內閣則檢視包括外交在內的各領域國政，也因此外界關切台索邦誼仍然傳聞不斷。

外交部則多次說明，索國政壇包含內閣成員在內的議員，雖有少數親中聲音，但「支持台索關係者仍佔多數」；蘇嘉瓦瑞總理伉儷日前率領內閣成員出席我海軍敦睦支隊艦上酒會也是明證。

此外，美國動作也頻頻，除了美國白宮國安會亞太資深主任博明（Matt Pottinger）3月與我外交部政次徐斯儉在索羅門群島會晤，國務院政治次卿赫爾（David Hale）5月也致電蘇嘉瓦瑞，祝賀當選外也強調與紐澳、日本和台灣建立關係的重要性，也被解讀為鞏固邦誼。

索羅門不斷出現在新聞焦點上，今天又傳出我駐索羅門大使羅添宏因心肌梗塞住院；外交部今天表示，事涉羅添宏大使個人隱私，基於尊重羅大使及其家人，外交部對此不做評論。外交部同時重申，台索邦誼穩固，雙方溝通管道友好暢通，各項雙邊計畫也都進展順利。

羅添宏本人迄未回覆，不過另外據悉，大使狀況現已穩定。

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