放狠話！韓國瑜上節目：再有1個登革熱病例算蘇貞昌的

2019-06-17 21:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚在電視台現場節目中指出，上週四他代表高雄兩百多萬市民到行政院開會，沒想到事後被記錄說打瞌睡？他強調上一次當學一次乖，下次院會會很小心，並呼籲防疫不分藍綠、中央應該支持高雄，如果再不給經費，如果再有一例登革熱，就算行政長蘇貞昌的。

韓國瑜也提及，沒講過的話，請別塞到他嘴巴，他並重申四個理念，第一、拒絕一國兩制，第二、捍衛中華民國，第三、熱愛民主自由，第四、堅持和平繁榮。

韓國瑜今晚受邀出席在高雄鳳山舉辦的電視談話性節目，他向滿場支持者指出，上週北上政院開會，去的時候是帶著誠懇態度、要去拜託中央幫忙，因為現在現在全高雄最重要的一件事，就是登革熱防疫。

韓國瑜說，高雄正推動觀光與投資，如果登革熱爆發，市民生命財產都會受到嚴重影響，可能讓觀光客、投資企業都不敢來，我們非常的害怕、擔心。

他指出，沒想在院會期間，兩台攝影機從頭到尾都在拍他「低頭紀錄」，然後說他都在打瞌睡，各部會首長事後還拍手，這動作真的不太好，畢竟他是代表兩百多萬高雄市民開會，卻被這樣對待，下次去一定很小心，上一次當、學一次乖。

韓國瑜說明，市府現在投注兩千多人力，並動用4千7百萬預備金全力防疫，也要拜託中央趕快支援5千萬防疫費用，這是專用於登革熱的，不含其他傳染病，希望能把登革熱壓下來，不然暑假即將到來，可能會衝擊觀光。

韓國瑜喊話，如果中央再不給經費，再有一個登革熱，就算行政院長蘇貞昌的。

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