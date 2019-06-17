盧秀燕到中央爭取預算 國民黨議員建議帶水果籃

2019-06-17 13:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕因常向中央爭取預算，被民眾封為「中央處理器」。國民黨台中市議員黃健豪今日在總質詢時指出，行政院長蘇貞昌過去擔任縣長時，曾提著水果籃去向交通部長爭取預算，並成功爭取到，因此，他提醒盧秀燕下次去開行政院會，記得帶水果去見蘇貞昌。

黃健豪表示，全國總預算最多的地方在行政院，市長有義務幫台中市向中央爭取更多建設及福利，就算被稱為「中央處理器」也是一種肯定。

黃健豪指出，今年2月24日，盧秀燕陪同蘇貞昌及交通部長林佳龍一起視察台74號連接國道1號的工程進度，當天他也在場，聽到蘇貞昌分享一個小故事，過去蘇擔任縣長時，前一位縣長也剛好當交通部長，於是他提著水果籃去向當時的交通部長爭取預算，並成功爭取到經費。

黃健豪提醒盧秀燕，盧秀燕是行政院會出席率最高的六都市長，但「似乎聽不懂蘇貞昌的提示，居然到現在還沒提水果籃去拜會行政院和交通部」。他建議盧秀燕，帶著具鹼性、甜一點的水果，以便「中和一下過酸的政治環境」，也有助於改善院長蘇院長的脾氣。

盧秀燕回應表示，她上任到現在，出席行政院會超過10次，除了市政總質詢及漢光演習外，幾乎每一次開會都在場，可能就是因為沒帶水果籃去，目前和中央協商事項都還沒有經費下來。

盧秀燕話鋒一轉說，她雖然沒帶水果籃，但台中市民去年上繳所得稅額度達780億元，對國庫有相當貢獻，因此，台中市的重大建設或緊急需求請中央補助，是理所當然。她也說，下次出席行政院會，會記得帶水果籃去。

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