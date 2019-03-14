中火機組盧秀燕喊拆 蘇揆：未必要用拆除方式解決

2019-03-14 14:50

〔記者李欣芳／台北報導〕台中市長盧秀燕今天列席行政院院會，再度向蔡政府喊話，要求政府應拆掉中火1部機組。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）轉述，院長蘇貞昌回應，政府工作是穩定供電、減少空污，也在逐步邁進，因此未必要用拆除方式解決。

經濟部次長曾文生出席行政院院會後的記者會，他補充表示，盧市長的確提過非常多次中火機組問題，並要求拆除4號機，但經濟部經營電廠或是開發電源，目的是供電與減污。他說，也就是能夠穩定國內用電需求，並注意發電可能造成的空污，選擇比較乾淨機組或是採取污染防制的方法來降低排放。

曾文生坦言盧秀燕所說的拆除機組確實是方法的一種，只是目前經濟部採取的方法是採取減載或是不運轉，並以今天台中火力發電廠為例，3部機組停下來的減污效果是遠大於1部機組拆除。

台中市長盧秀燕列席行政院院會，要求政府應拆掉中火一部機組。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）轉述，院長蘇貞昌回應，政府工作是穩定供電、減少空污，也在逐步邁進，因此未必要用拆除方式解決。（記者李欣芳攝）

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