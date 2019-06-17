主張公投綁大選 呂秀蓮批公投法修法「頭痛鋸腿」

2019-06-17 10:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今起召開臨時會，預計臨會中將處理公投法修正草案。前副總統呂秀蓮今與「以核養綠」公投領銜提案人黃士修、安定力量主席孫繼正與國民黨總統初選候選人張亞中等人一同召開「反惡法‧救公投」記者會，重申訴求公投應綁大選，並反對連署附具身分證影本，並稱假如這個版本修正草案通過，就是「頭痛鋸腿」。

立法院於6月17日到7月5日召開臨時會，預計處理公投法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權等19案，立院今將召開朝野協商及全院委員談話會，預計今天下午進行臨時會第一次會議。

目前逕付二讀的公投法修正草案，內容包括提供身分證影本才能連署、公投與大選脫鉤等，引發朝野爭論。立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，為化解外界惡意攻擊、扭曲提案原意，民進黨團今規劃將刪除連署附身分證影本內容，但要透過附帶決議要求中選會儘速完成電子連署資安保障，並完備防止虛偽連署的制度設計。

「反惡法‧救公投」逗陣來，今天在立法院召開各界代表聯合記者會，重申「反惡法‧ 救公投」抗爭行動有3大訴求，包括要求公投應綁大選、反對連署附具身分證影本，同時應設置公投專責機構。

呂秀蓮說，去年11月24日是台灣進入民主2.0，有10個公投提案讓人民選擇，產生問題需要檢討修改，可是不是隨便修修就好。呂秀蓮認為，既然中選會能夠掌握哪些是無效連署，就表示有偽造也可以處理。呂秀蓮也主張，公投法修正案應回歸直接民主設計，應設專責機構處理公投事務，而不是把公投和選舉合併給中選會處理。

呂秀蓮回顧2005年時「全國換身分證強制按捺指紋」踩剎車一事，強調公投法若強制連署要附身分證影本，也是對人權的侵犯，可能使身分證影本被詐騙集團等用作非法使用，使犯罪機會增加。

呂秀蓮強調，這修法版本讓她非常痛心，假如這個版本通過，就是「頭痛鋸腿」。呂秀蓮也肯定為反對公投法修法的黃士修及曾推動「罷昌案」的安定力量副執行長毛嘉慶，強調藍天綠地展開對話合作，期待修法可以符合主張。

國民黨立委江啟臣也出席，並以香港「反送中」為類比說，當我們關心香港，台灣人民對立法院要強修一個沒收人民直接公民權的修法，也應該站出來表達重視和反對，盼執政黨懸崖勒馬，「人民的國會不要最後讓人民唾棄」。

出席記者會的各界代表包括呂秀蓮、張亞中、江啟臣、毛嘉慶、黃士修、以核養綠提案人廖彥朋、真理大學法律系副教授吳景欽、負數票協會理事長張天鷞、東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒、孫繼正與下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩等人。

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