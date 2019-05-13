公投連署須附身分證影本 呂秀蓮赴民進黨團嗆「不當草案」

2019-05-13 11:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮為推動「台灣應向國際宣布和平中立」全國性公投，今日拜訪立法院民進黨團 ，她反對行政院所提「公民投票法部分條文修正草案」增擬的「公投連署須附身分證影本」，更直言政院版草案是「不當草案」。

呂秀蓮批評，今天有準備信函要給每一位民進黨立委，過去她長期主張「人權立國」，行政院本「公民投票法」修正草案是「不當草案」，全世界沒有一個國家的公投連署是須附上國民身分證影本，這會侵犯個人隱私和公民投票權。

「我一生捍衛人權，有些年輕立委忘記大法官決議！」呂秀蓮指出，大法官釋字603號解釋已說明，維護人性尊嚴與尊重人格自由發展，乃自由民主憲政秩序之核心價值，隱私權乃不可或缺的基本權利，這受憲法所保障，「相信民進黨會尊重憲法」。

呂秀蓮提及，連署若有偽造不實，依「公投法」予以刪除即可，如果涉嫌偽造文書，也有刑法懲處，怎能因為少數人之故意過失，去限制全國18歲以上國民，公投連署須附身分證影本，「不相信行政院長蘇貞昌一個人權律師，會拍板這樣一個草案，必要時會去請教他」。

對此，民進黨團幹事長管碧玲指出，感謝呂前副總統來訪及關心，「公投法」是人民直接行使憲政權利，有關於連署應該建立何種制度問題，未來修法過程會審慎討論，一定要有足夠說服社會的過程，代表黨團接受指教。

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