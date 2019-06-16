反送中》蔡英文：我們一定堅持主權、保護國家

2019-06-16 11:18

〔記者郭安家／台北報導〕蔡英文總統今上午至松山慈雲宮參拜，由於民進黨總統初選已結束，蔡感謝支持者、向前行政院長賴清德致意，再感謝行政院長蘇貞昌讓施政有感。蔡致詞不忘提及「這幾天香港發生的事情」，並指「我們一定堅持我們的主權」，讓我們的人權、民主、自由能繼續下去；也要讓社會上支持的我們力量都團結起來，並獲更多國際朋友支持。

談到香港反送中抗爭，蔡英文表示，大家都有看到與感受到，這個國家民主、自由、人權是最重要的一項事情，我們一定堅持我們的主權，堅持保護我們的國家，可以讓我們的人權、自由、民主能繼續下去，「蔡英文繼續做總統一定繼續保護咱這國家」。

她說，這次初選除謝謝大家，也向前行政院長賴清德致意，賴在初選過程展現很強毅力，初選結束後也展現民主風範，這是民進黨的精神有競爭也有進步；這次初選也讓她反省自己有什麼不足的地方，她一定會做更好領導者，讓台灣進步。

蔡英文說，蘇貞昌帶領的行政團隊很有效率、衝衝衝，台灣現在對政府的施政很有感覺、感受，不論是護兒四法，發生虐童案時，很快推出保護兒童的四項法律；有些鄉親關心中國產品經過台灣，變成台灣的產品，民進黨政府也推出法案、防止洗產地的條款；她說，無論是非洲豬瘟、秋行軍蟲防疫工作，政院很有效率，謝謝衝衝衝的院長。

蔡英文表示，接下來要拜託大家：第一，社會上支持台灣的力量要團結起來。第二，要繼續堅持改革、拚經濟，讓台灣人過更好日子。第三，一定要守護台灣主權，讓世世代代子孫都有選擇未來的權利。第四，拜託大家拚，讓台灣變成世界的台灣，有更多國際朋友支持「跟咱走夥」。蔡不忘推銷說，她是2020最好選擇，希望「大家繼續衝、走夥拚、走夥行」。

蔡英文上午赴松山慈雲宮，內政部長徐國勇、台北市議員張茂楠、洪健益、前議員顏聖冠等人也陪同參拜，現場湧進上百位民眾。由於總統初選剛結束，蔡除了感謝支持者顧民調電話，還笑說「祝英台不是我啦！是你們」，現場有民眾回說「都不打給我！」

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