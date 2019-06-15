不忍了！林鄭政府再度栽贓台灣 我法務部火力全開回嗆

2019-06-15 22:15

〔記者吳政峰／台北報導〕香港特首林鄭月娥以無法引渡港女命案兇嫌陳同佳至台灣受審為由，提出暗藏「送中」的「逃犯條例」修正案，引爆百萬民怨與流血鎮壓，而15日又以台灣拒絕引渡陳同佳為名，宣布暫緩修法不撤案，屢次栽贓台灣，連平日低調的我國法務部都忍不住了，15日晚間重砲轟擊港府「妄扯、推諉、卸責」，火力全開。

法務部指出，港府之前以回應台灣所提司法互助與遣送嫌犯的請求做為藉口，驟然提出一個引發國際間高度質疑的「逃犯條例」修正案，其修例方向已逾越單純的台港間個案司法互助及逃犯移交，法務部不予苟同，亦絕不可能基於該逃犯條例，與香港進行任何逃犯移交事宜。

而港府15日又以台灣不接受該逃犯條例引渡人犯做為暫緩修例的口實，意圖模糊該條例違反人權疑慮的焦點，法務部劍指林鄭政府，痛批港方「妄扯」發生在台灣的個案爭議，其「推諉、卸責」之舉，須嚴正駁斥。

法務部重申，只有在確保人權及堅持平等、尊嚴、互惠的基礎上，才足以推動建立雙方司法合作機制，以落實司法正義及彰顯人權保障的普世價值，若捨此不為，罔顧民意，恣意妄為，即無從進行任何司法合作。

法務部強調，台港間因欠缺司法互助機制，以致發生在對方管轄區域內的犯罪，無法合作共同打擊，台灣曾多次就各類犯罪案件向香港提出調查取證等司法互助請求，「均」未獲港方回應；港女命案發生後，雖然台港均十分關切此一案件，也都殷切期盼兇嫌受到法律制裁，但香港對台灣就此案所提出司法互助請求，迄今亦仍無積極回應，非常遺憾。

法務部表示，做為國際刑事司法互助的主管機關，向來在平等、尊嚴、互惠及保障人權之基礎上，積極與世界各國及各司法管轄區域推動建立各種形式司法合作，以實現司法正義，若這些基礎不存在，實難以建立長期之司法互助機制。

法務部呼籲港府，除處理逃犯移交事宜外，更應重視與台灣簽訂司法互助協議，建立兩地共同打擊犯罪機制，以免台港兩地成為在對方轄內犯罪者逃避法律制裁的避風港。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法